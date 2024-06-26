LGS tercihleri ne zaman, 2024 LGS tercihleri ne kadar sürecek? Sonuçlar açıklandıktan sonra LGS tercihleri 2024 kaç gün sürer?

LGS sonuçları açıklanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı açıklamasına göre LGS sınav sonuçları açıklandıktan sonra Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu yayımlanacak. Merkezi sınav sonuçları 28 Haziran 2024 tarihinde "https://www.meb.gov.tr" internet adresinde ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek.

Öğrenciler LGS sınav sonuçlarını meb.gov.tr üzerinden şifre ve T.C kimlik numaraları ile öğrenecekler.

Sınav sonuçları 28 Haziran'da açıklanacak ve aynı gün Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu yayımlanacak.



Sınava giren ve merkezî sınav puanına sahip olan öğrenciler dâhil tüm öğrencilerin, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihinde bulunmaları gerekiyor. Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ekranından tercih yapılmaması durumunda öğrencilere merkezî sınavla öğrenci alan okullar ile pansiyonlu okullar tercih ekranı açılmayacak.



Özel ortaöğretim kurumlarına ve yetenek sınavı ile öğrenci alan okullara kesin kayıt işlemini tamamlamış öğrenciler tercihte bulunamayacak.

Haberin Devamı

Öğrenciler; merkezî sınav puanı ile öğrenci alan okullar, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere üç grupta tercih yapabilecek.



Merkezî sınava girmeyen öğrenciler ise yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere iki grupta tercih yapabilecek.

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN 2024?

2024 LGS sonuçları, 28 Haziran 2024 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi web sitesinde ilan edilecek. LGS 2024 tercihlerinin ne zaman başlayacağı ise henüz duyurulmadı.

2024 LGS TERCİHLERİ NE KADAR SÜRECEK?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak ortaöğretim kurumları için tercihler geçtiğimiz sene 3-19 Temmuz tarihlerinde gerçekleşmişti.