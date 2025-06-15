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LGS sınavından çıktı, okul bahçesinde karşılaştı! Tek isteği Karabük'te gerçekleşti

15.06.2025 - 15:36Güncellenme Tarihi:
LGS sınavından çıktı, okul bahçesinde karşılaştı! Tek isteği Karabük'te gerçekleşti

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde biniciliğe meraklı olan 14 yaşındaki Baran Yalçınkaya'ya girdiği Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav sonrasında at hediye edildi.

Kanuni Ortaokulu'nda sınava giren Yalçınkaya, çıkışta sürprizle karşılaştı.

Uzun yıllar at binmeye gittiği ancak sınav döneminde bir süre ayrı kaldığı çiftlik sahibi tarafından Yalçınkaya'ya bu özlemini gidermesi için "Kınalı Yörük" isimli kısrak armağan edildi.

LGS sınavından çıktı, okul bahçesinde karşılaştı Tek isteği Karabükte gerçekleşti

Sürpriz hediyeyle mutluluk yaşayan Baran Yalçınkaya, AA muhabirine, sınava hazırlık sürecinde ata çok sık binemediğini söyledi.

Yaz tatilinde her gün at çiftliğine gideceğini belirten Yalçınkaya, "At hediye edileceğinden haberim yoktu. Sürpriz oldu. Sevindim, mutluyum." dedi.

LGS sınavından çıktı, okul bahçesinde karşılaştı Tek isteği Karabükte gerçekleşti

Daha sonra ata binen Yalçınkaya, at çiftliğine gitti.

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