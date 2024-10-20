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GündemLapa lapa kar erken bastırdı! Termometreler eksiye düştü, Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi
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Lapa lapa kar erken bastırdı! Termometreler eksiye düştü, Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi

Kar yağışı ile ilgili son dakika gelişmesi: Lapa Lapa kar yağışı başladı. Uyarılar günler öncesinden yapılmıştı. Soğuk havalar bir anda çöktü. Birçok il resmen donuyor. Kar yağışı dalga dalga yayılırken Meteoroloji'den yeni uyarı geldi. Lapa lapa kar yağışı devam edecek. Kuvvetli yağış, don ve fırtına etki alanını genişletiyor. İşte MGM tarafından yapılan son dakika uyarısının ayrıntıları...

İHA
• 20 Ekim 2024 - 16:29 • Son Güncelleme:
İHA
• 20 Ekim 2024 - 16:29 • Son Güncelleme:
1Lapa lapa kar erken bastırdı Termometreler eksiye düştü, Meteorolojiden son dakika uyarısı geldi

Kar yağışı ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Özellikle sıcaklıklarda görülen ani düşüşün ardından yoğun kar yağışının başlaması bekleniyordu. Birçok il beyaza bürünürken Meteoroloji'den son dakika kar yağışı uyarıları da gelmeye devam ediyor.

2KAR BU YIL ERKEN BASTIRDI

KAR BU YIL ERKEN BASTIRDI

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden birisi olan Sarıkamış'ta etkisi sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, kayak severleri ise sevindirdi. Vatandaşlardan Önder Yıldırım, kar yağışının bu yıl erken başladığını dile getirdi.

3BAYBURT KARA TESLİM

BAYBURT KARA TESLİM!

Bayburt'un Aydıntepe ilçesine bağlı Dumlu ve Kavlatan köylerinde kar yağışı, yer yer etkisini sürdürüyor.2 bin 300 rakımlı köyler, yaz aylarında vatandaşların yayla evlerine çıkmasıyla birlikte cıvıl cıvıl olurken, karın yağdığı dağ köylerinde şimdilik sessizlik hakim.

4Lapa lapa kar erken bastırdı Termometreler eksiye düştü, Meteorolojiden son dakika uyarısı geldi

Bayburt merkezde yaşayan Mehmet Bozo isimli vatandaş ise bu sessizliği fırsat bilerek, şehir merkezine yaklaşık 44 metre uzaklıktaki köyüne giderek, yayla köyünü havadan görüntüledi. Gecesi ayrı, gündüzü ayrı sessiz köyde, kar kalınlığı 5-6 santimetreye ulaşırken, beyaz örtüyle kaplanan, drone kamerasına yansıyan Dumlu köyü, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

5HAVA SICAKLIKLARI SIFIRIN ALTINA DÜŞTÜ

HAVA SICAKLIKLARI SIFIRIN ALTINA DÜŞTÜ

Öte yandan hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü köyde, çatı saçaklarında buz sarkıtları oluştu, ağaçların üzerleri kar ve buzla kaplandı.Kavlatan köyünde ise büyükbaş hayvanlarını otlatmaya dağa çıkaran bir vatandaş, dağda kar yağışına hazırlıksız yakalandı. Kar yağışı altında hayvanları bir şekilde otlatan köy sakini, karın henüz daha otların üzerini kapatmadığını, hayvanların otladığını belirterek, karın lapa lapa yağması durumunda da hayvanlarını ahıra götüreceğini bildirdi.

6TRABZONDA YOLLAR KAPANDI

TRABZON'DA YOLLAR KAPANDI

Trabzon'un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Büyükşehir Belediyesi ekipleri yüksek kesimlerde etkili olan yoğun kar yağışının ardından kapanan yollara anında müdahale etti. Hayrat ve Şalpazarı ilçelerinde kapanan yollar kısa sürede ulaşıma açıldı.

7Lapa lapa kar erken bastırdı Termometreler eksiye düştü, Meteorolojiden son dakika uyarısı geldi

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışının ardından karla mücadele çalışmalarına erken başladı. Kış mevsimi için gerekli tüm hazırlıkları tamamlayan Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Hayrat ilçesi Sarmaşık Mahallesi ile Şalpazarı ilçesi Pelitçik Mahallesi ve Sisdağı yoluna kar temizleme makineleriyle müdahale etti. Ekiplerin çalışmalarıyla kapanan yollar kısa sürede ulaşıma açılırken karda mahsur kalan aracın içindeki vatandaşlar da kurtarıldı. Belediye ekipleri, ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşanmaması için çalışmalarını kesintisiz olarak sürdürüyor. Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışının ardından karla mücadele çalışmalarımıza hızla başladık. Ekiplerimiz, kış koşullarında meydana gelebilecek olumsuzlukları önlemek için 24 saat esasına dayalı olarak çalışmaktadır. Kar yağışının yoğun olduğu bölgelerde, iş makinelerimizle yolların güvenli hale getirilmesi için yoğun bir çaba sarf ediyoruz” denildi.

8MEVSİMİN İLK KARI DÜŞTÜ

MEVSİMİN İLK KARI DÜŞTÜ

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından hava sıcaklıkları düşerken, Iğdır’ın yüksek kesimlerine de mevsimin ilk karı düştü.İklimi ve coğrafyası ile "Doğu`nun Çukurova’sı" olarak bilinen Iğdır’da iki gün önce etkili olan soğuk hava ve yağmur, yerini kar yağışına bıraktı. Iğdır’ın yüksek kesimlerindeki dağlara ve köylere kar yağdı. Iğdır’ı çevreleyen Ağrı Dağı aşağı kesimlerine ve Zor sıra dağlarına mevsimin ilk karı düştü. Kar yağışı dağlardaki bulutların çekilmesi ile görüntülendi.

9KAR YAĞIŞI HAYATI OLUMSUZ ETKİLİYOR

KAR YAĞIŞI HAYATI OLUMSUZ ETKİLİYOR

Giresun'un yüksek kesimlerinde, mevsimin ilk kar yağışı etkisini gösterdi. Yaylalar, beyaz örtüyle kaplanarak kış mevsiminin karşılanmasını simgeleyen eşsiz manzaralar sundu. Doğanın muhteşem güzellikleriyle birleşen kar, yaylada yaşayan çobanlar için zorlu bir dönüş yolculuğunu başlattı.

10Lapa lapa kar erken bastırdı Termometreler eksiye düştü, Meteorolojiden son dakika uyarısı geldi

İlkbaharda küçükbaş sürüleriyle yaylalara çıkan çobanlar, kar yağışının ardından sürülerini güvenli bir şekilde geri döndürmek için harekete geçti. Giresunlu keçi çobanı Turan Çoban, "İlkbaharla birlikte keçi sürüsünü alarak günlerce yürüdükten sonra yaylalara çıktık. Birkaç aylık yayla sezonunun ardından havaların soğumasıyla kar yağdı ve dönüş yolculuğuna başladık. Artık yüksek kesimlerden daha alçak yaylalara, konaklayarak ineceğiz. Bir yayla sezonunun daha sonuna geldik. Allah nasip ederse seneye yine geliriz" dedi.Kar yağışı, Giresun'un doğal güzelliklerini bir kez daha ön plana çıkartırken, çobanların dönüş yolculuğu bölgedeki kış hazırlıklarını da hızlandırdı.

11TERMOMETRELER HIZLA DÜŞMEYE BAŞLADI

TERMOMETRELER HIZLA DÜŞMEYE BAŞLADI

Erzurum ve çevresinde bir yandan kar yağışı yüksek kesimlerden başlayarak yerleşim alanlarına doğru etkisini gösterirken bir yandan da termometreler hızla düşmeye başladı. Doğu Anadolu Gözlemevi’nden sıcaklık-12,5’e kadar düştü.3 bin 170 rakımlı Konaklı Karakaya Tepeleri'ne kurulan Doğu Anadolu Gözlemevi (DAG), Eylül ayında Türkiye’nin en soğuk yerlerinin başına yerleşti. Yüzölçümü ve sahip olduğu geniş coğrafya ile farklı iklimleri bünyesinde bulunduran Erzurum’da sıcaklıklar; Yakutiye/Kırkgöze Dumlu’da - 9.3, İspir Ulutaş’ta -8,8, Karayazı’da -6.6 ve Uzundere’de 1 derece olarak ölçüldü.Meteoroloji 12 Bölge Müdürlüğü; bölge genelinde havanın parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Ardahan'ın kuzeyi ile Bayburt ve çevresinin karla karışık yağmur, yüksek kesimlerinin ise kar yağışlı geçeceği, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin edildiğini açıkladı. Uzmanlar azalan sıcaklıklar karşısında zirai don uyarısında bulunarak, “Bölgemiz genelinde gelecek hafta ortasına kadar zirai don olayı beklendiğinden tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımızın tahmin ve uyarıları dikkatle takip etmeleri önem arz etmektedir.” dediler.

12METEOROLOJİDEN SON DAKİKA UYARISI GELDİ

METEOROLOJİ'DEN SON DAKİKA UYARISI GELDİ!

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Bayburt ve Ardahan için kar uyarısında bulundu. Genel hava durumu değerlendirmesinde, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, sıcaklığın ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Bayburt'ta öğlen saatlerinden itibaren karla karışık yağmurun etkili olacağını duyuran Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden, "Bölgemiz genelinde havanın parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Ardahan'ın kuzeyi ile Bayburt ve çevresinin karla karışık yağmur, yüksek kesimlerinin ise kar yağışlı geçeceği, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor" açıklaması yapıldı.Bayburt'un Demirözü ve Aydıntepe ilçelerinin merkezinde karla karışık yağmur, yükseklerinde ise kar yağışının etkili olacağı tahmin ediliyor.

13BUGÜN HAVA NASIL OLACAK

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Karadeniz ile İstanbul'un Anadolu Yakası ve Kocaeli çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kastamonu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

14Lapa lapa kar erken bastırdı Termometreler eksiye düştü, Meteorolojiden son dakika uyarısı geldi

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kastamonu çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

15KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kastamonu çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

16KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI:

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI:

Rüzgârın, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

17MARMARA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul'un Anadolu Yakası ile Kocaeli çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneyinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 19°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, Anadolu Yakası'nın yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 17°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı

18EGE

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte zirai don bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

19AKDENİZ

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 23°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 24°C

Az bulutlu ve açık

20İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey çevrelerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis ile birlikte zirai don bekleniyor.

ANKARA °C, 14°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 16°C

Parçalı bulutlu

KONYA °C, 15°C

Az bulutlu

NEVŞEHİR °C, 11°C

Az bulutlu

21BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kastamonu çevrelerine yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 13°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİNOP °C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

22ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Yağışların, bölgenin kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgârın, kıyı kesimlerde kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 15°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

ARTVİN °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesiminde kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.TRABZON °C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

23DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 11°C

Az bulutlu

24GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 19°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 20°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 18°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 20°C

Az bulutlu ve açık