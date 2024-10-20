Lapa lapa kar erken bastırdı! Termometreler eksiye düştü, Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi

TERMOMETRELER HIZLA DÜŞMEYE BAŞLADI

Erzurum ve çevresinde bir yandan kar yağışı yüksek kesimlerden başlayarak yerleşim alanlarına doğru etkisini gösterirken bir yandan da termometreler hızla düşmeye başladı. Doğu Anadolu Gözlemevi’nden sıcaklık-12,5’e kadar düştü.3 bin 170 rakımlı Konaklı Karakaya Tepeleri'ne kurulan Doğu Anadolu Gözlemevi (DAG), Eylül ayında Türkiye’nin en soğuk yerlerinin başına yerleşti. Yüzölçümü ve sahip olduğu geniş coğrafya ile farklı iklimleri bünyesinde bulunduran Erzurum’da sıcaklıklar; Yakutiye/Kırkgöze Dumlu’da - 9.3, İspir Ulutaş’ta -8,8, Karayazı’da -6.6 ve Uzundere’de 1 derece olarak ölçüldü.Meteoroloji 12 Bölge Müdürlüğü; bölge genelinde havanın parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Ardahan'ın kuzeyi ile Bayburt ve çevresinin karla karışık yağmur, yüksek kesimlerinin ise kar yağışlı geçeceği, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin edildiğini açıkladı. Uzmanlar azalan sıcaklıklar karşısında zirai don uyarısında bulunarak, “Bölgemiz genelinde gelecek hafta ortasına kadar zirai don olayı beklendiğinden tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımızın tahmin ve uyarıları dikkatle takip etmeleri önem arz etmektedir.” dediler.