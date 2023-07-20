KYK yurt başvurularıyla ilgili Bakan Bak'tan önemli açıklama

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bir dizi inceleme yapmak üzere Hatay'a geldi. Hatay Valisi Mustafa Masatlı'yı ziyaret eden Bakan Osman Aşkın Bak, AFAD Koordinasyon Merkezi'nde İl Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Toplantının ardından açıklama yapan Bakan Bak, Hatay'ın depremlerden en çok etkilenen illerin başında geldiğini söyledi. Yaraların sarılması için çaba gösterdiklerini kaydeden Bak, "Yaklaşan eğitim öğretim yılı nedeniyle özellikle deprem bölgesi illerimizde KYK'ya başvuracak öğrencilerimizle ilgili hazırlıklarımızı yapıyoruz. Durum tespiti yapıyoruz. Bu noktada Cumhurbaşkanımız da önümüzdeki günlerde tekrar deprem bölgesinde olacak" dedi.



Sosyal hayatını devamı için gerekli çalışmaların süratle yapıldığını da ifade eden Bak, Hatayspor'un Süper Lig'den izin istemesi ve yeniden bu sezonda da yoğun bir şekilde hazırlıklara başlamasının da önemli olduğunu kaydetti. "Arkadaşlarımız bu noktada çaba gösteriyorlar" diyen Bak, şöyle konuştu:



"Hayatın akışının devam etmesi gerekiyor. Bu noktada da yönetici arkadaşlarımıza, hocalara ve teknik direktörlere teşekkür ederiz. Volkan Demirel Bey'in gerçekten önemli şekilde sürece katkısı oldu. Vekillerimiz burada önemli süreçleri yönettiler, herkese teşekkür ediyoruz. Biz de yaraları sarmak hem Hatayspor'a hem diğer takımlarımıza destek olmak için bakanlık olarak gerekli yardımları ve düzenlemeleri yapmaya çalışıyoruz. Öncelikle burada zarar gören spor tesislerini onarmak, yeni tesisler yapmak için burada Valiliğimiz ve İl Gençlik ve Spor Müdürlüğümüzce hazırlanan bir brifing alacağız. Oradan da süratle sahada eyleme geçeceğiz. Diğer illerde de konteyner kentlerde çocuklar için seyyar havuzlar başta olmak üzere seyyar tesisler, spor alanları oluşturuyoruz. Hatta çocukları alıp spor salonlarına götürüyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak yaz spor okullarını açtık. Çocukların normale dönmesi için de bu çabayı sağlıyoruz. Valiliklerimizle koordineli olarak çocuklarımızı kentlerden alıp salonlara, havuzlara götürüyoruz. Orada bir nevi rehabilite oluyorlar."