20 Haziran ve 21 Haziran'da kuyumcular açık mı sorusuna yanıt aranıyor. Altın alacaklar perşembe ve cuma günü kuyumcuların açık olup olmadığını sorguluyor. Peki, Kuyumcular 20 Haziran’da açık mı, bugün kuyumcular kapalı? 20 Haziran Perşembe günü kuyumcular hizmet veriyor mu?

Kuyumcular 20 Haziran’da açık mı?

1 Ocak, 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 15 Temmuz, 30 Ağustos, 29 Ekim gibi milli bayramlarda bazı kuyumcular açıkken, Ramazan ve Kurban Bayramı gibi dini günlerde kuyumcular kapalı oluyor. Bayramda kuyumcular açık değildi, bayram sonrası olan 20 Haziran ve 21 Haziran’da kuyumcuların açık olup olmadığı inisiyatiflerine bağlı. Semt semt değişiklik gösterebilir.

Döviz büroları, 20 Haziran 2024 Perşembe günü itibarıyla normal çalışma saatlerine dönerek hizmet vermeye devam edecekler.