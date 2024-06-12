Kuveyt'te yangın: 39 kişi hayatını kaybetti

Kuveyt'in Ahmadi kentinde yer alan Mangaf sanayi bölgesinde bölgesinde bir binada yangın çıktı. Binanın mutfak kısmında çıkan yangın kısa bir süre süre bütün binaya yayıldı.

İlk belirlemelere göre en az 39 kişi yaşamını yitirdi. Sağlık Bakanlığı, bazıları ağır olmak üzere 43 kişiden fazla da yaralının olduğunu duyurdu.Yangından kaçmaya çalışırken binada mahsur kalan çok sayıda kişi ağır yaralandı. Yaralılar bölgedeki hastanelere kaldırıldı. Kuveyt devlet televizyonunun bildirdiğine göre hayatını kaybeden 4 kişinin Hindistan kökenli olduğu belirlendi.

Kuveyt Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, bazılarının durumu kritik olanlar da dahil olmak üzere tüm yaralılar, gerekli tıbbi tedavi için yakındaki çok sayıda hastaneye götürüldü.