Kütahya'da tahta palet üretimi yapan atölyede korkutan yangın

Alınan bilgiye göre, Keresteciler Sitesi'nde B.A.’ya ait tahta palet üretim atölyesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü.

Yangında can kaybı yaşanmazken, atölyede büyük çapta maddi hasar meydana geldi.