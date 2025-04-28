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Kütahya’da korkutan deprem! AFAD duyurdu

28.04.2025 - 07:06Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Kütahya’da korkutan deprem! AFAD duyurdu

Kütahya'nın Simav ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) internet sitesinden yaptığı açıklamaya göre, saat 02.45'te merkez üssü Kütahya'nın Simav ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin 11.82 kilometre derilikte meydana geldiği belirtildi. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

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