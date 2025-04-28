Kütahya’da korkutan deprem! AFAD duyurdu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) internet sitesinden yaptığı açıklamaya göre, saat 02.45'te merkez üssü Kütahya'nın Simav ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin 11.82 kilometre derilikte meydana geldiği belirtildi. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.