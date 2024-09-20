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Kuşadası'nda uyuşturucu madde ticaretine polis engeli! Operasyon yapıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 21 parça satışa hazır 50 gram skunk maddesi ele geçirilirken, gözaltına alınan bir şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

20.09.2024 - 09:51 |
Kuşadası'nda uyuşturucu madde ticaretine polis engeli! Operasyon yapıldı

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, ekipler Kuşadası ilçesinde gerçekleştirdikleri bir operasyon kapsamında 21 parça halinde satışa hazır 50 gram skunk maddesi ele geçirdi. Olayla ilgili M.G. isimli şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.G çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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