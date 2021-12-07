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Kuşadası'nda korkutan deprem!

Kuşadası Körfezi'nde 3,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

07.12.2021 - 07:09 |
Kuşadası'nda korkutan deprem!

AFAD'ın açıklamasına göre, Kuşadası Körfezi'nde bir deprem meydana geldi.

3,7 büyüklüğündeki deprem, 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.

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