Kuşadası'nda korkutan deprem!
Kuşadası Körfezi'nde 3,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
07.12.2021 - 07:09 |
AFAD'ın açıklamasına göre, Kuşadası Körfezi'nde bir deprem meydana geldi.
3,7 büyüklüğündeki deprem, 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 7, 2021
Büyüklük : 3.7 (Mw)
Yer : Kusadasi Korfezi, 11.57 km. Kusadasi (Aydin)
Tarih-Saat : 07.12.2021, 05:08:07 TSİ
Enlem : 37.8016 N
Boylam : 27.1135 E
Derinlik : 7.00 km
Detay : https://t.co/5lARGQBkjM@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi