Kurban kesen kişi abdestli olmalı mı? Abdestsiz kurban kesilir mi?

İslam’ın 5 şartından birisi olan kurban kesme ibadeti Kurban Bayramı tarihlerinde gerçekleştiriliyor. Kurban Bayramı, hac ibadetinin tamamlandığı günlerle örtüşür. Hac ibadetini yerine getiren Müslümanlar, bayramın ilk gününde Mina'da kurbanlarını keserler.

Hac ibadetini yerine getirmeyen Müslümanlar ise kendi bulundukları yerlerde kurban keserler. Peki, Kurban kesen kişi abdestli olmalı mı?

KURBAN KESEN KİŞİ ABDESTLİ OLMALI MI, ABDESTSİZ KURBAN KESİLİR Mİ?

Diyanet İşleri Başkanlığı resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre; Kurban ibadeti, gerekli şartları taşıyan bir hayvanı, kurban niyetiyle kesmekle gerçekleşir. Kurban ibadetinin geçerli olması için kesenin abdestli olması şartı yoktur.