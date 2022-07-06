GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemKurban Bayramı tatili yolculuğu başladı! Kritik noktada trafik yoğunluğu
HaberlerGündem Haberleri Kurban Bayramı tatili yolculuğu başladı! Kritik noktada trafik yoğunluğu
ABONE OL

Kurban Bayramı tatili yolculuğu başladı! Kritik noktada trafik yoğunluğu

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala 43 ilin geçiş noktasındaki "kilit kavşak" Kırıkkale'de trafik yoğunluğu başladı.

06.07.2022 - 20:35 | | İHA
Kurban Bayramı tatili yolculuğu başladı! Kritik noktada trafik yoğunluğu

Kurban Bayramı dolayısıyla verilen 9 günlük süreyi tatil beldelerinde veya memleketlerinde geçirmek isteyen binlerce vatandaş yollara akın etti. 43 ilin geçiş noktasındaki "kilit kavşak" Kırıkkale'de araç trafiğinde yoğunluk yaşanmaya başladı. Ankara-Samsun D-200 kara yolunda oluşan trafik yoğunluğu "dron" ile havadan görüntülendi. Kayseri kara yolunda ise trafik normalin altında seyretti. Trafik ve Karayolları ekipleri de ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışmalarını sürdürdü.

    GÜNCEL HABERLER

    Bitcoin'deki tarihi düşüş sonrası kripto paralarda deprem! Dev borsa iflas başvurusu yaptı

    Bitcoin'deki tarihi düşüş sonrası kripto paralarda deprem! Dev borsa iflas başvurusu yaptı

    İngiltere'de bakanlardan Başbakanlık Ofisi'ne çıkarma: Johnson'a istifa baskısı

    İngiltere'de bakanlardan Başbakanlık Ofisi'ne çıkarma: Johnson'a istifa baskısı

    Kurban Bayramı tatili yolculuğu başladı! Kritik noktada trafik yoğunluğu

    Kurban Bayramı tatili yolculuğu başladı! Kritik noktada trafik yoğunluğu