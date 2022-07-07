Kurban BayramÄ± iÃ§in yola Ã§Ä±kanlar dikkat Resmen devreye girdi, hepsinde geÃ§erli...

Kurban BayramÄ± tatili iÃ§in yola Ã§Ä±kanlar dikkat. HÄ±z denetimleri birÃ§ok noktada baÅŸladÄ±. Emniyet duyurdu.

EGM Trafik BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, "Amasya,Â Bolu, Ã‡ankÄ±rÄ±, Erzincan, Erzurum, Kastamonu, Kayseri, KÄ±rÅŸehir, Malatya, Sivas, Tokat veÂ Yozgat illerinde ÅŸehirlerarasÄ± karayollarÄ±nÄ±n 2 bin 778 kilometrelik bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde Ortalama HÄ±z Tespit Sistemleri kullanÄ±larak hÄ±z denetimlerine baÅŸlandÄ±. Trafik gÃ¼venliÄŸi iÃ§in lÃ¼tfen hÄ±z sÄ±nÄ±rlarÄ±na uyalÄ±m" denildi.

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TRAFÄ°K DURMA NOKTASINA GELDÄ°Â

Ã–te yandan 43 ilin geÃ§iÅŸ noktasÄ±nda bulunan ve 'kilit kavÅŸak' olarak bilinen KÄ±rÄ±kkale'deÂ Kurban BayramÄ± yoÄŸunluÄŸu devam ediyor. GÃ¼n iÃ§inde yoÄŸunlaÅŸan trafik, gece saatlerinde ise durma noktasÄ±na geldi. Bayram tatiline Ã§Ä±kmak isteyenler,Â Ankara- KÄ±rÄ±kkale yolunda uzun araÃ§ kuyruklarÄ± oluÅŸturdu. Trafik yoÄŸunluÄŸunun yarÄ±n artarak devam etmesi bekleniyor.