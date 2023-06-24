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Kural ihlali yapan sürücüler dronla tespit edildi

Kurban Bayramı tedbirleri kapsamında Beşiktaş'ta dronlu trafik denetimi gerçekleştirildi. Bir saatlik denetimlerde emniyet kemeri takmayan ve evraklarında eksiklik bulunun 23 sürücüye para cezası uygulandı.

24.06.2023 - 13:55 | | DHA
Kural ihlali yapan sürücüler dronla tespit edildi

Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Beşiktaş Sait Çiftçi Köprü katılımında dronlu trafik denetimi gerçekleştirdi. Denetimler kapsamında emniyet kemeri takmayan ve kurallara uymayan sürücüler havadan dron ile tespit edildi. Kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı. Emniyet kemeri takmadığı için 436 lira ceza uygulanan Gürsel Yarkın " Dalgınlığıma geldi. Emniyet kemeri takamadım. Ama emniyet kemeri takmak en doğrusu. Ne kadar ceza yediğime hiç bakmadım. Ama hak ettim" dedi.

Bir saatlik denetimler kapsamında emniyet kemeri takmayan ve evraklarında eksiklik bulunan 23 sürücüye idari para cezası uygulandı.

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