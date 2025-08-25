Kuraklık şimdi de Balıkesir'i vurdu! İkizcetepeler Barajı'nda doluluk oranı alarm veriyor

GAZETE VATAN ANA SAYFA
25.08.2025 - 11:18Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

 Balıkesir'in su ihtiyacını karşılayan en önemli barajlardan biri olan İkizcetepeler'de doluluk oranı yüzde 16,23'e düştü.

Edinilen bilgilere göre İkizcetepeler Barajı'nda doluluk oranı kritik seviyeye geriledi. Barajda su seviyesinin kıyı şeritlerinden belirgin şekilde çekildiği ve bazı bölgelerde kuruma izlerinin oluştuğu gözlemlendi.

Kent için stratejik öneme sahip barajdaki bu düşüş, hem içme suyu hem de tarımsal sulama açısından endişe oluşturuyor. Uzmanlar, su tüketiminde tasarruf yapılması gerektiği uyarısında bulunuyor.

Yetkililer, yağışların yetersizliği ve artan su tüketimi nedeniyle barajdaki doluluk oranının daha da düşebileceğine dikkat çekiyor. Kaynakların verimli kullanılması ve su tasarrufu yapılmasının, önümüzdeki dönem için hayati önem taşıdığı açıklandı.

