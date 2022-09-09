KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ± Mehmet Nuri Ersoy, EylÃ¼l 2021'den bu yana restorasyon Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± devam eden Ä°stanbul'un sembol yapÄ±larÄ±ndan KÄ±z Kulesi'nde bugÃ¼n yaptÄ±ÄŸÄ± incelemelerin ardÄ±ndan aÃ§Ä±klamalarda bulundu. KÄ±z Kulesi'nin restorasyon esnasÄ±nda Ã§evresinin brandalarla Ã§evrilmesi kule yÄ±kÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ±nÄ± beraberinde getirmiÅŸti. Bakan Ersoy, bu duruma da deÄŸinerek, "Ä°talya'da da bu Ã§aplÄ± restorasyona gittiÄŸiniz zaman dÄ±ÅŸÄ±na bir koruma iskelesi Ã§ekilir, koruma iskelesinin Ã¶nÃ¼ne de jÃ¼t Ã¶rtÃ¼ Ã§ekilir. JÃ¼t zaten yarÄ± ÅŸeffaftÄ±r. Ã–zellikle yarÄ± ÅŸeffaf Ã§ekiliyor ki gÃ¶rebilin diye. BurasÄ± dÃ¼nyada en Ã§ok gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenen 5 binadan birisi. Bunu Ã¶zgÃ¼n haliyle ne kadar gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lersek bizim iÃ§in, Ä°stanbul iÃ§in, TÃ¼rkiye iÃ§in o kadar Ã¶nemli" ifadelerini kullandÄ±. Â

ORTA ÅžÄ°DDETLÄ° DEPREMDE YIKILMAYA MÃœSAÄ°T

KÄ±z Kulesi'nin kubbe kÄ±smÄ±ndan sÃ¶kÃ¼len betonarme yapÄ±nÄ±n binaya yÃ¼k bindirdiÄŸine dikkat Ã§eken Bakan Ersoy, "Beton ve inÅŸaat demiri kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ±z zaman yapÄ±nÄ±n yÃ¼kÃ¼nÃ¼ inanÄ±lmaz derecede artÄ±rÄ±yorsunuz. Mevcut yapÄ± tasarlanÄ±rkenki statik yapÄ±sÄ±ndan Ã§ok uzak hale getiriyorsunuz. YapÄ±da orta ve uzun vadede ciddi hasarlar oluÅŸturuyor. BinanÄ±n statiÄŸini bozuyorsunuz. BÃ¼tÃ¼n eklentiler statiÄŸi el verdiÄŸi Ã¶lÃ§Ã¼de sÃ¶kÃ¼ldÃ¼. YapÄ± orta ÅŸiddetli bir depremde yÄ±kÄ±lmaya mÃ¼sait. 80 yÄ±llÄ±k betonarme kullanÄ±yorsunuz" dedi.Â





AHÅžAPTAN ORÄ°JÄ°NALÄ°NE UYGUN ÃœRETECEÄžÄ°ZÂ

Ersoy, "HocalarÄ±mÄ±zÄ±n hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± proje dahilinde Ã¶zgÃ¼n malzemeleri, ahÅŸaplardan tekrar bu yapÄ±yÄ± ahÅŸaptan orijinaline uygun ÅŸekilde Ã¼retip yerine takacaÄŸÄ±z. Ãœzerine yine kurÅŸun kaplamasÄ± gelecek. Onun Ã¼zerine dÄ±ÅŸ etkenlere dayanÄ±klÄ± metalden bayrak direÄŸi oturtulacak. Kubbenin Ã¼st tarafÄ±nda da orijinalinde olduÄŸu gibi altÄ±n varaklama iÅŸlemi de yapÄ±lacak. Bayrak direÄŸi sivri bir yapÄ± olmasÄ±na raÄŸmen yÄ±ldÄ±rÄ±mlardan koruyacak herhangi bir Ã¶nlem alÄ±nmamÄ±ÅŸ. YÄ±ldÄ±rÄ±mlÄ± bir havada bina devamlÄ± yÄ±ldÄ±rÄ±m yemiÅŸ. Bunlarla ilgili gerekli Ã¶nlemleri de alÄ±yoruz" diye konuÅŸtu.Â

KULENÄ°N ALTINDA DA DÃœZELTME YAPILIYORÂ

Ersoy, "80 yÄ±la varan bir hatalar zincirinin dÃ¼zeltildiÄŸi dÃ¶nemden geÃ§iyoruz. Bundan sonra 100-150 yÄ±l boyunca hiÃ§ sorunsuz bir ÅŸekilde gidecek halde yapÄ±yÄ± gerÃ§ek anlamÄ±yla restore ediyoruz. YapÄ±nÄ±n alt kÄ±smÄ±nda da UlaÅŸtÄ±rma BakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zla ciddi Ã§alÄ±ÅŸma var. Haddinden fazla yÃ¼k bindirildiÄŸi iÃ§in binaya altÄ±nda da Ã§atlaklar oluÅŸmuÅŸ. Oralarda da dÃ¼zeltme yapÄ±lÄ±yor" ifadelerini kullandÄ±. Â Â





ÅžEFFAFLIK ADINA SÄ°TEDE HER ÅžEY BELÄ°RTÄ°LÄ°YORÂ

Sosyal medyada baÅŸlayan dezenformasyonlarla ilgili de aÃ§Ä±klamalarda bulunan Bakan Ersoy, "Yeterli bilgi verilmedi gibi bir eleÅŸtiri oldu. Ben bu eleÅŸtiriye katÄ±lmÄ±yorum. Bu Ã§alÄ±ÅŸmaya EylÃ¼l 2021 sonunda baÅŸladÄ±k. O tarihten itibaren hocalarÄ±mÄ±zla birlikte dÃ¼zenlendiÄŸimiz basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda yapacaÄŸÄ±mÄ±z iÅŸlemleri anlattÄ±k. ÅžeffaflÄ±k adÄ±na kizkulesi.com adlÄ± bir siteyi de devreye alÄ±yoruz. Burada yapÄ±lan iÅŸlemlerin tamamÄ±nÄ± belgeleriyle birlikte yayÄ±nlayacaÄŸÄ±z. Ã‡ok ÅŸeffaf bir ÅŸekilde her ÅŸey orada belirtiliyor" diye konuÅŸtu.

MÃœZE KART UYGULAMASI GEÃ‡ERLÄ° OLACAKÂ

Ersoy, "O mÃ¼dahale etmezse, sen mÃ¼dahale etmezsen, ben mÃ¼dahale etmezsem, eÄŸer dezenformasyonu gÃ¶ÄŸÃ¼sleyemezsek bu devlet ne zaman ileri gidecek. Biz doÄŸru insanlarla doÄŸru projeleri yapalÄ±m, bilime uygun ÅŸekilde yapalÄ±m. DoÄŸrular nasÄ±l olsa Ã§Ä±kar. Biz tabi ki dezenformasyona uÄŸrayacaÄŸÄ±z. Bu yapÄ±larÄ±n Ã¶nceki hallerini, sonraki hallerini en kolay ÅŸey eleÅŸtirmek. BurasÄ± da restoran aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± kullanÄ±lÄ±yordu ve Ä°stanbbullu'nun ziyaret edemediÄŸi bir ortamdÄ±. Biz burada da aynÄ± Galata Kulesinde olduÄŸu gibi TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±nÄ± ayrÄ±ÅŸtÄ±rÄ±yoruz. MÃ¼ze kart uygulamasÄ± burada da geÃ§erli olacak" dedi. Â

AÃ‡ILIÅž HEDEFÄ° MART 2023Â

Bakan Ersoy, "Ä°nÅŸallah yÄ±lsonuna doÄŸru bÃ¼tÃ¼n bu Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± burada tamamlayacaÄŸÄ±z. Ocak ÅŸubat gibi, hava mÃ¼sait deÄŸil ama hedefimiz mart ayÄ±na kadar burayÄ± tekrar ziyaret edilebilecek hale getirip 2023 baÅŸÄ±nda baÅŸta TÃ¼rk halkÄ± olmak Ã¼zere dÃ¼nyaya burayÄ± tekrar sergilemek" diye konuÅŸtu.Â

Ä°Ã‡ERÄ°DEN Ä°STANBUL'UN SEYREDÄ°LEBÄ°LECEÄžÄ° YAPI HALÄ°NE GELECEKÂ

BinanÄ±n Ã§evresine Ã§ekilen Ã¶rtÃ¼yle ilgili de aÃ§Ä±klama yapan Ersoy, "Ä°talya'da da bu Ã§aplÄ± restorasyona gittiÄŸiniz zaman dÄ±ÅŸÄ±na bir koruma iskelesi Ã§ekilir, koruma iskelesinin Ã¶nÃ¼ne de jÃ¼t Ã¶rtÃ¼ Ã§ekilir. JÃ¼t zaten yarÄ± ÅŸeffaftÄ±r. Ã–zellikle yarÄ± ÅŸeffaf Ã§ekiliyor ki gÃ¶rebilin diye. BurasÄ± dÃ¼nyada en Ã§ok gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenen 5 binadan birisi. Bunu Ã¶zgÃ¼n haliyle ne kadar gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lersek bizim iÃ§in, Ä°stanbul iÃ§in, TÃ¼rkiye iÃ§in o kadar Ã¶nemli. Bir kule mÃ¼ze formatÄ± kazandÄ±rdÄ±k. Ä°stanbullularÄ±n uzaktan seyrettiÄŸi bir yapÄ±ydÄ± ÅŸimdi iÃ§eriden Ä°stanbul'u seyrettikleri bir yapÄ± haline getirilecek" dedi. Â