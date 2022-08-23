Küçükçekmece'deki silahlı kavgada gözaltına alınan 23 kişi tutuklandı

Küçükçekmece, Halkalı Merkez Mahallesi'nde geçen perşembe günü çıkan bıçaklı, silahlı ve sopalı kavgada 21 kişi yaralanmıştı. Olayın ardından dairelerin bulunduğu sitedeki bir kafede iki grup arasında gözaltına alınan 23 kişi Küçükçekmece Adliyesine sevk edildi. Adliyeye giriş çıkışlarda geniş güvenlik önlemleri alındığı görüldü. Savcılığa verdikleri ifadenin ardından şüpheliler nöbetçi Küçükçekmece Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edildi. Hâkimlik 23 şüphelinin tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi. Gözaltına alınan 4 şüphelinin ise hastanede tedavisi devam ediyor.