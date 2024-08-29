Küçükçekmece'de metrobüsler çarpıştı! 1 can kaybı, 38 yaralı: 2 şoför ve 1 denetim amiri gözaltında

Beylikdüzü istikametinde ilerleyen metrobüs, Sefaköy mevkisinde kontrolden çıkarak karşı yönden gelen metrobüse yandan çarptı. Metrobüs daha sonra savrularak bariyerlere vurdu.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

İstanbul Valiliği Küçükçekmece'deki metrobüs kazasıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada "Küçükçekmece Sefaköy Evlendirme dairesi bölgesinde iki metrobüsün çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetmiş, 2'si ağır 38 kişi de yaralanmıştır. Olayın hemen ardından bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edilmiş olup, yaralanan vatandaşlarımız çevredeki hastanelere sevk edilmiştir. Olayla ilgili soruşturma açılmıştır. Ölen vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz" ifadeleri yer aldı.

1 CAN KAYBI, 38 YARALI

Meydana gelen kazada gelen ilk bilgilere göre 3'ü ağır 38 kişinin yaralandığı belirtiliyor. 1 kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi kazada son durumu aktarırken, 'Metrobüs kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.' ifadelerini kullandı.

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YOLCULAR YÜRÜYEREK DURAKLARA ULAŞMAYA ÇALIŞIYOR

Bu arada kazada yara almadan kurtulan yolcular, metrobüs yolunda yürüyerek duraklara ulaşmaya çalışıyor.

SEFERLERDE AKSAMA

Kaza nedeniyle metrobüs yolunda iki yönde de seferler yapılamıyor.

2 ŞOFÖR VE 1 DENETİM AMİRİ GÖZALTINDA

Küçükçekmece'de metrobüslerin çarpışması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 38 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin, 2 şoför ve 1 denetim amiri gözaltına alındı.





