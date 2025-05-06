GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemKüçükçekmece'de 6 katlı binada yangın paniği!
HaberlerGündem Haberleri Küçükçekmece'de 6 katlı binada yangın paniği!

Küçükçekmece'de 6 katlı binada yangın paniği!

06.05.2025 - 13:20Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Küçükçekmece'de 6 katlı binada yangın paniği!

Küçükçekmece'de 6 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü. Yangın sonucu çatıda hasar oluştu.

Mehmet Akif Mahallesi Yalaz Sokak'taki 6 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede çatıya yayılan yangında yoğun duman oluştu.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangın sonucu çatıda hasar oluştu.

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesajlar
#Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesajlar

Vali Gül, İstanbul'un güncel emniyet verilerini açıkladı: Tespit edilen düzensiz göçmen sayısı yüzde 20 azaldı
#Gündem

Vali Gül, İstanbul'un güncel emniyet verilerini açıkladı: Tespit edilen düzensiz göçmen sayısı yüzde 20 azaldı

Adıyaman Zey köyü ileri mühendislikle kayalık zeminde yeniden inşa etti
#Gündem

Adıyaman Zey köyü ileri mühendislikle kayalık zeminde yeniden inşa etti