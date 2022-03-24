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Küçükçekmece Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'ndan çatÄ±ÅŸma açÄ±klamasÄ±

KÃ¼Ã§Ã¼kÃ§ekmece Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± adliye otoparkÄ±nda Ã§Ä±kan silahlÄ± Ã§atÄ±ÅŸmaya iliÅŸkin yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klama yaptÄ±. AÃ§Ä±klamada, olayda 4 kiÅŸinin vefat ettiÄŸi, 2 kiÅŸinin ise yaralandÄ±ÄŸÄ±, olaya toplamda ilk tespitlere gÃ¶re 24 kiÅŸinin karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±, 18 kiÅŸinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±Â belirtildi.Â

24.03.2022 - 22:08 | | DHA
Küçükçekmece Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'ndan çatÄ±ÅŸma açÄ±klamasÄ±

KÃ¼Ã§Ã¼kÃ§ekmece Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± KÃ¼Ã§Ã¼kÃ§ekmece Adalet SarayÄ± aÃ§Ä±k otoparkÄ±nda iki grup arasÄ±nda yaÅŸanan silahlÄ± Ã§atÄ±ÅŸmaya iliÅŸkin yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klama yaptÄ±. BaÅŸsavcÄ±lÄ±ktan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, " 08/11/2021 tarihinde KÃ¼Ã§Ã¼kÃ§ekmece ilÃ§esinde meydana gelen silahla kasten yaralama olayÄ±na iliÅŸkin KÃ¼Ã§Ã¼kÃ§ekmece 22. Asliye Ceza Mahkemesinde yÃ¼rÃ¼tÃ¼len kovuÅŸturmada yapÄ±lan duruÅŸma sonrasÄ± KÃ¼Ã§Ã¼kÃ§ekmece Adliyesinin 200 metre dÄ±ÅŸÄ±nda aÃ§Ä±k otopark Ã§Ä±kÄ±ÅŸ noktasÄ±nda iki grup arasÄ±nda silahlÄ± Ã§atÄ±ÅŸma yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±, olayda 4 kiÅŸinin vefat ettiÄŸi, 2 kiÅŸinin ise yaralandÄ±ÄŸÄ±, olaya toplamda ilk tespitlere gÃ¶re 24 kiÅŸinin karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±, 18 kiÅŸinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±, olayda kullanÄ±lan iki silah ve bir pompalÄ± tÃ¼feÄŸin ele geÃ§irildiÄŸi anlaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸ olup olayÄ±n Ã¶ÄŸrenilmesi Ã¼zerine ivedilikle soruÅŸturma iÅŸlemlerine baÅŸlanÄ±lmÄ±ÅŸ olup soruÅŸturma titizlikle yÃ¼rÃ¼tÃ¼lmektedir" denildi.

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