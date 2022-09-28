MGK'dan Yunanistan'ın provokasyonlarına tepki: Her türlü meşru karşılık verilecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında gerçekleştirilen Milli Güvenlik Kurulu’nun eylül ayı olağan toplantısı Beştepe'de yapıldı. 4 saat süren toplantının ardından yayımlanan bildiride "Yunanistan'ın beyhude çabalarına karşı milletin menfaatlerinin muhafazası için her türlü meşru yöntem ve aracı kullanmaktan imtina edilmeyeceği vurgulandı." ifadelerine yer verildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında gerçekleştirilen Milli Güvenlik Kurulu’nun eylül ayı olağan toplantısı Beştepe'de yapıldı.
4 saat süren toplantı sonrası yayımlanan bildiride şu ifadeler yer aldı:
-Yunanistan'ın son dönemde artan kışkırtıcı eylemleri ele alındı. Hukuk çerçevesinde her türlü yöntem kullanılacak.
-Gayriaskeri statüdeki adaların silahlandırılması konusunda Yunanistan'ı teşvik eden çevreler aklıselime davet edilmiştir.
-(ABD'nin GKRY'ye yönelik silah ambargosunu kaldırma kararı...) Müttefiklik ruhuna aykırı olan bu karardan geri dönülmesi çağrısında bulunulmuştur.
-Ermenistan, Azerbaycan'a yönelik kışkırtıcı eylemleri sebebiyle kınanmış, Ermenistan yönetimine kendisine sunulan barış fırsatını değerlendirmesi ve tüm ahdi yükümlülükleri yerine getirmesi sorumluluğu hatırlatılmıştır.