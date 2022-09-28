MGK'dan Yunanistan'ın provokasyonlarına tepki: Her türlü meşru karşılık verilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında gerçekleştirilen Milli Güvenlik Kurulu’nun eylül ayı olağan toplantısı Beştepe'de yapıldı.

4 saat süren toplantı sonrası yayımlanan bildiride şu ifadeler yer aldı:

-Yunanistan'ın son dönemde artan kışkırtıcı eylemleri ele alındı. Hukuk çerçevesinde her türlü yöntem kullanılacak.

-Gayriaskeri statüdeki adaların silahlandırılması konusunda Yunanistan'ı teşvik eden çevreler aklıselime davet edilmiştir.

-(ABD'nin GKRY'ye yönelik silah ambargosunu kaldırma kararı...) Müttefiklik ruhuna aykırı olan bu karardan geri dönülmesi çağrısında bulunulmuştur.

-Ermenistan, Azerbaycan'a yönelik kışkırtıcı eylemleri sebebiyle kınanmış, Ermenistan yönetimine kendisine sunulan barış fırsatını değerlendirmesi ve tüm ahdi yükümlülükleri yerine getirmesi sorumluluğu hatırlatılmıştır.