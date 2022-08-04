KPSS'nin iptali sonrası yeni gelişme! Cumhurbaşkanlığı'ndan flaş açıklama

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2022-KPSS kapsamında 31 Temmuz'da yapılan oturumların iptal edilmesi, 6-7 ve 14 Ağustos'ta yapılacak oturumların da ertelenmesi nedeniyle, kamu kurumlarımızın KPSS ile personel alım süreçleri yeni KPSS takvimine göre güncellenecektir." ifadelerine yer verdi.