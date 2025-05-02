Köylüler korkudan kaçtı! 3 metre boyunda, otların içinden bir anda çıktı: İlk kez böylesini gördüm
02.05.2025 - 11:55Güncellenme Tarihi:
Erzurum'da doğada bir anda ortaya çıktı. Evinin bahçesinde çalışırken neye uğradığını şaşırdı. Tam 3 metre boyunda hayvanla karşılaşınca işi gücü bırakıp hemen kaçtı.
Pazaryolu ilçesindeki evinin bahçesinde çalışan İlhan Öztekin 3 metre uzunluğunda yılanla karşılaştı.
Öztekin, cep telefonu kamerasıyla o anları kayıt altına aldı.
Öztekin, yılanı görünce korktuğunu bölgede ilk defa bu şekilde büyük bir yılan gördüğünü söyledi. Öztekin ayrıca çocukların bahçelerde ve arazide yalnız gezmemeleri konusunda vatandaşları uyardı.