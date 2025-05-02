Köylüler korkudan kaçtı! 3 metre boyunda, otların içinden bir anda çıktı: İlk kez böylesini gördüm

Pazaryolu ilçesindeki evinin bahçesinde çalışan İlhan Öztekin 3 metre uzunluğunda yılanla karşılaştı.

Öztekin, cep telefonu kamerasıyla o anları kayıt altına aldı.

Öztekin, yılanı görünce korktuğunu bölgede ilk defa bu şekilde büyük bir yılan gördüğünü söyledi. Öztekin ayrıca çocukların bahçelerde ve arazide yalnız gezmemeleri konusunda vatandaşları uyardı.