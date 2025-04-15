Kovanları parçaladı, 1 kişiyi yaraladı, en sonunda kameraya yakalandı

Balıkesir'in Erdek ilçesinde dün 67 yaşındaki Şaban Özçelik'e zeytin budaması yaparken saldıran ayı, ardından bir başka üreticinin bal kovanlarına dadandı.

Onlarca bal kovanını parçalayan ayıyı yöre halkı 'haydut' olarak adlandırırken, ayı gece saatlerinde ormanda bir fotokapana yakalandı. Görüntüsü ile ürküten ayı, saldırgan tavrı ile merak uyandırdı.