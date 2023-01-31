Koruma altındaki karaca avına 15 bin lira ceza

Saray'da, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne, koruma altındaki karacanın avlandığı bildirildi. İhbar üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı, çalışma başlattı. İ.G.'nin, kaçak olarak karacayı vurup, avladığı tespit edildi. İ.G.'ye 'koruma altında bulunan türü avlamak'tan 10 bin, 'avcılık belgesi olmadan avlanmak'tan da 5 bin 211 lira olmak üzere toplam 15 bin 211 lira ceza kesildi.