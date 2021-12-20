GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemKoronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum
HaberlerGündem Haberleri Koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum
ABONE OL

Koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum

Sağlık Bakanlığı 20 Aralık koronavirüs verilerini açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Bakanlığımız, belirlenmiş aşı takvimi üzerinden 3 aydan uzun süre geçmiş olan vatandaşlarımızı hatırlatma dozunu yaptırmaları için telefon mesajıyla doğrudan bilgilendirmektedir. Hatırlatma dozu zamanı gelenler aşılarını hemen yaptırsınlar. Vaktinde yapılan aşı daha çok korur" dedi.

20.12.2021 - 19:28 |
Koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum

Sağlık Bakanlığı tarafından 20 Aralık 2021 koronavirüs tablosu paylaşıldı. Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Bakanlığımız, belirlenmiş aşı takvimi üzerinden 3 aydan uzun süre geçmiş olan vatandaşlarımızı hatırlatma dozunu yaptırmaları için telefon mesajıyla doğrudan bilgilendirmektedir. Hatırlatma dozu zamanı gelenler aşılarını hemen yaptırsınlar. Vaktinde yapılan aşı daha çok korur." dedi. 

Koronavirüs verileri açıklandı İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum

Koronavirüs verileri açıklandı İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum

GÜNCEL HABERLER

Dolar, euro, altın ve TL! Ekonomide yeni model...

Dolar, euro, altın ve TL! Ekonomide yeni model...

Bakan Nebati'den 'Yeni Türkiye Modeli' açıklaması!

Bakan Nebati'den 'Yeni Türkiye Modeli' açıklaması!

Akaryakıt zammı ile ilgili EPDK'dan flaş açıklama! Benzin, motorin, LPG...

Akaryakıt zammı ile ilgili EPDK'dan flaş açıklama! Benzin, motorin, LPG...

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bakan Nebati'den 'Yeni Türkiye Modeli' açıklaması!

Bakan Nebati'den 'Yeni Türkiye Modeli' açıklaması!

Sıradaki Haber
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Malezya Dışişleri Bakanı Abdullah ile görüştü

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Malezya Dışişleri Bakanı Abdullah ile görüştü

Sıradaki Haber
Koronavirüs aşısı sebebiyle nesli tükenme noktasına geldi

Koronavirüs aşısı sebebiyle nesli tükenme noktasına geldi

Sıradaki Haber
Memura büyük müjde! Maaşlara zam geliyor! Ve belli oldu

Memura büyük müjde! Maaşlara zam geliyor! Ve belli oldu

Sıradaki Haber