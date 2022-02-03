GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemKorkunç olay! Nehirde erkek cesedi bulundu
HaberlerGündem Haberleri Korkunç olay! Nehirde erkek cesedi bulundu
ABONE OL

Korkunç olay! Nehirde erkek cesedi bulundu

Korkunç olay Adana'da yaşandı! Nehirde bulanan erkek cesedi aşırı kilolu olduğu için itfaiyenin vinciyle çıkartıldı.

03.02.2022 - 11:20 | | İHA
Korkunç olay! Nehirde erkek cesedi bulundu

Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesine bağlı Türkocağı Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, yolda yürüyen bir kişi Seyhan Nehri’nde bir kişinin hareketsiz yüz üstü sürüklendiğini görerek polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Şahıs bu sırada Regülatör Köprü altına kadar sürüklenip nehirdeki çöplerin biriktiği mazgallar kısmına geldi.

Korkunç olay Nehirde erkek cesedi bulundu

Yapılan incelemede şahsın erkek olduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi. Ancak şahıs aşırı kilolu olduğu için sudan bir türlü çıkartılamadı. Bu nedenle Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Sualtı Grup Amirliği ve itfaiye ekiplerinden yardım istendi. Şahsı çıkarmak için nehre bir halat merdivenle bir su altı polisi indi.

Daha sonra ise cesedin beline halat bağlanıp vinçle sudan çıkartıldı. Üzerinden kimlik çıkmayan cesedin, kimliğinin belirlenmesi için yüz tanıma sisteminden ve parmak izinden faydalanılacak. Bu arada polis, cesedi görmek isteyen meraklı vatandaşları da uyarıp olay yerinden uzaklaştırdı.

GÜNCEL HABERLER

Ek ödeme müjdesi! Ve resmen belli oldu yüz binlerce kişiye verilecek..

Ek ödeme müjdesi! Ve resmen belli oldu yüz binlerce kişiye verilecek..

Emekli maaşları daha erken bağlanıyor! 6 yıl fark var, SSK’lı, BAĞ-KUR’lu, EYT’li milyonları ilgilendiriyor

Emekli maaşları daha erken bağlanıyor! 6 yıl fark var, SSK’lı, BAĞ-KUR’lu, EYT’li milyonları ilgilendiriyor

Korkunç olay! Nehirde erkek cesedi bulundu

Korkunç olay! Nehirde erkek cesedi bulundu

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ek ödeme müjdesi! Ve resmen belli oldu yüz binlerce kişiye verilecek..

Ek ödeme müjdesi! Ve resmen belli oldu yüz binlerce kişiye verilecek..

Sıradaki Haber
Regaip Kandilinde ne yapılmalı, yapılacak ibadetler nelerdir? Regaip Kandilinde hangi dualar okunur, kandilde hangi ibadetler yapılır?

Regaip Kandilinde ne yapılmalı, yapılacak ibadetler nelerdir? Regaip Kandilinde hangi dualar okunur, kandilde hangi ibadetler yapılır?

Sıradaki Haber
Emekli maaşları daha erken bağlanıyor! 6 yıl fark var, SSK’lı, BAĞ-KUR’lu, EYT’li milyonları ilgilendiriyor

Emekli maaşları daha erken bağlanıyor! 6 yıl fark var, SSK’lı, BAĞ-KUR’lu, EYT’li milyonları ilgilendiriyor

Sıradaki Haber
Yeni Zelanda Katolik Kilisesi, din adamlarının tacizle suçlandığını kabul etti

Yeni Zelanda Katolik Kilisesi, din adamlarının tacizle suçlandığını kabul etti

Sıradaki Haber