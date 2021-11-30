Korku dolu anlar! Küçük kÄ±z balkon korkuluklarÄ±na çÄ±ktÄ±, yürekler aÄŸza geldi
DiyarbakÄ±r'Ä±n Ergani ilÃ§esinde, 4'Ã¼ncÃ¼ kattaki evlerinin balkonunda korkuluklara Ã§Ä±karak, elindeki plastik kÃ¼rekleÂ oynayanÂ kÄ±z Ã§ocuÄŸu, haber verilen babasÄ± tarafÄ±ndan demirlerden alÄ±ndÄ±. Bu anlar,Â cep telefonu kamerasÄ±na yansÄ±dÄ±.Â
30.11.2021 - 10:01 | | Emrah KIZIL/ ERGANÄ° (DiyarbakÄ±r), (DHA)
Olay, Ã¶ÄŸleden sonra, Ergani'nin YeniÅŸehir Caddesi'nde bulunan apartmanÄ±n 4'Ã¼ncÃ¼ katÄ±ndaki dairede meydana geldi.
OturduklarÄ± evin balkonundaki korkuluklara Ã§Ä±karak, elindeki plastik kÃ¼rekle oynayanÂ kÄ±z Ã§ocuÄŸunu gÃ¶renler, dÃ¼ÅŸme ihtimaline karÅŸÄ± hemen aÅŸaÄŸÄ±da Ã§ember oluÅŸturarak bekledi.
Bu sÄ±rada bir kiÅŸi de apartmana girerek, durumu evdekilere bildirdi. KÄ±z Ã§ocuÄŸu, hemen balkona koÅŸanÂ babasÄ± tarafÄ±ndanÂ korkuluklardan alÄ±ndÄ±.Â Bu anlar ise cep telefonu kamerasÄ±ylaÂ anbean kaydedildi.Â
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