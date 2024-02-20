Köpeği öldürüp sosyal medya hesabından paylaştı! hakkında karar açıklandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinin Yahya Kaptan Mahallesi'nde 27 Ağustos 2022'de çocuğunu ısırdığı gerekçesiyle sokak köpeğini tüfekle vurarak öldürdü. Mahalle sakinleri polise şikayetçi olmaları üzerine sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dünya ile bağlantısını kestim" sözlerini kullanan şahısın yargılandığı davada karar açıklandı.

Cumhuriyet savcısı, kişinin Orçun Maviş olduğunu tespit etti. Suçun sabit olması sebebiyle 6 aydan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Hakim ise sanığın kusurunun bulunmaması, eylemin zorunluluk hali içinde kalması sebebiyle ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi.

"OĞLUMU ISIRDIĞI İÇİN TAHAMMÜL GÖSTERMEM MÜMKÜN DEĞİLDİ"

Olaya ilişkin Orçun Maviş hakkında "Bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme" suçundan dava açılmış, yargılama sürecinde sanık sosyal medya hesabından, "Daha önce vukuatlı bir köpek oğlumu ısırdığı için buna tahammül göstermem mümkün değildi. Ben de o köpeğin dünya ile olan bağlantısını kestim. Sonuçta benim önceliğim çocuklarımın sağlığıdır. İnsanın sağlığı söz konusu olduğu yerde köpeklerin benim gözümde hiçbir değeri olmaz. Köpek seveler bu durumu benim aleyhime kullanabileceklerini düşünüyor. Köpek severlerin neden bu kadar sesi çıkıyor? Çünkü köpekleri istemeyenlerden daha cesurlar, uğraşıp mücadele ediyorlar. Ama dediğim gibi benim çocuğumun sağlığı söz konusuydu" ifadelerini kullanarak paylaşım yapmıştı.

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"DÜNYA İLE BAĞLANTISINI KESTİM"

Kısa süre sonra başka bir binanın önünde videolu paylaşımı yapan Maviş, "Bu binada 5 ve 10 yaşında 2 yeğenim oturuyor. Eğer devletin yetkilileri ya da kendini hayvan sever olarak tanıtanlardan birileri Mike'ı (köpeğin ismi) buradan almazsa Mike'ın hayatı tehlike altında. Ne demiştim öbür köpek için, 'Dünya ile bağlantısını kestim'. Mike'de aynı sonu yaşayabilir. Hayan severlere sesleniyorum, bu köpeği gelip buradan alın yoksa hayatı değişecek, önceden uyarıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

HAPİS CEZASI TALEP EDİLDİ

Sanığın Kocaeli 9. Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya taraf avukatları ve hayvan severler katıldı. Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanığın mahkumiyetine yeterli delil elde edildiğinden "Bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme" suçundan 6 aydan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Hakim, sanığın kusurunun bulunmaması, eylemin zorunluluk hali hudutları içinde kalması sebebiyle ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi.

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"YAPILAN SUÇ SABİT"

Duruşma sonrasında açıklama yapan Kocaeli Doğa ve Hayvanları Koruma Kolektifi Kurucu Üyesi Erman Gelici, "Yahya Kaptan'da bir köpeği uykusunda gözünden silahla vurarak öldüren Orçun Maviş isimli şahsın son duruşmasına girdik. Hayvan severler ve Doğa Hayvan Savunucuları olarak davaya katıldık. Davanın lakayıt yürütüldüğüne inanmaktayız çünkü yapılan suç sabit. Sokak hayvanı yatarken öldürülmüş, arkasından başka hayvanlarında öldürüldüğüne dair şahitler var. Hemen arkasından Orçun Maviş, kendi sosyal medya hesaplarından ‘Ben sokak hayvanlarını öldürdüm, buradaki sokak hayvanları alınmazsa bunları da öldüreceğim’ diyerek soğukkanlılıkla, kan donduran ifadelerle açıklaması üzerine toplum tarafından tepki görmüştü" dedi.

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MAHKEMEYE BELGE SUNULMADI

Gelici, sözlerini şöyle noktaladı: "Sanık, sokak hayvanlarını katlettiğini itiraf etmiş, ardından da devamında öldürmeye devam edeceğini soğukkanlılıkla anlatmıştı. Ancak çocuğunun ısırıldığına dair mahkemeye sunulan ne bir delil, ne bir doktor raporu, ne de video kaydı var. Hiçbir gerekçe olmadan sanık köpeklerin katline devam etmiş ve edeceğine soğukkanlılıkla itiraf etmiştir ama bundan maalesef ceza almamıştır. Bu karar itirazda bulunacağız. Ben de yarın herhangi bir yerden geçerken, ‘Bu bana şunu yaptı’ diyerek yani sadece beyana dayanarak birine zarar verebilir ve bundan ceza almayabilirim. Bugün adalet resmen bunun yolunu göstermiş oldu. Bu davanın peşini bırakmayacağız" dedi.