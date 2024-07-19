Köpeğe çarpmamak için duran araca, arkadan gelen araç çaptı!

Kaza, Nevşehir Ürgüp Karayolu'nda meydana geldi. Ürgüp istikametinden Nevşehir istikametine giden Harun A. kullandığı minibüs ile yola aniden çıkan köpeğe çarpmamak için durdu. Hemen arkasında seyreden ve düğün konvoyunda olduğu öğrenilen Ali Haydar K.'nin kullandığı araçla duran minibüse arkadan çarptı.

Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Meydana gelen kazada hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan iki kişi yaralandı. Yaralanan iki kişi Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Yoldan karşıya geçmeye çalışan köpeğe de plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen başka bir araç çarptı. Çeşitli yerlerinden yaralanan ve ayakları kırılan köpek de yoldan geçenler tarafından sakinleştirilerek veterinere teslim edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.