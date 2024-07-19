GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri Köpeğe çarpmamak için duran araca, arkadan gelen araç çaptı!

Köpeğe çarpmamak için duran araca, arkadan gelen araç çaptı!

Nevşehir’de köpeğe çarpmamak için aniden duran araca, düğün konvoyundaki bir araç arkadan çaptı. Kazada iki kişi yaralandı.

19.07.2024 - 08:41 | | İHA
Köpeğe çarpmamak için duran araca, arkadan gelen araç çaptı!

Kaza, Nevşehir Ürgüp Karayolu'nda meydana geldi. Ürgüp istikametinden Nevşehir istikametine giden Harun A. kullandığı  minibüs ile yola aniden çıkan köpeğe çarpmamak için durdu. Hemen arkasında seyreden ve düğün konvoyunda olduğu öğrenilen Ali Haydar K.'nin kullandığı araçla duran minibüse arkadan çarptı.

Köpeğe çarpmamak için duran araca, arkadan gelen araç çaptı

Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Meydana gelen kazada hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan iki kişi yaralandı. Yaralanan iki kişi Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Yoldan karşıya geçmeye çalışan köpeğe de plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen başka bir araç çarptı. Çeşitli yerlerinden yaralanan ve ayakları kırılan köpek de yoldan geçenler tarafından sakinleştirilerek veterinere teslim edildi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

    GÜNCEL HABERLER

    6 ilde Kuyu-9 Operasyonu: 2 suç örgütü üyesi 47 şüpheli yakalandı

    6 ilde Kuyu-9 Operasyonu: 2 suç örgütü üyesi 47 şüpheli yakalandı

    Emeklilerin maaş dilimi değişti! Banka promosyon ödemeleri arttı

    Emeklilerin maaş dilimi değişti! Banka promosyon ödemeleri arttı

    Köpeğe çarpmamak için duran araca, arkadan gelen araç çaptı!

    Köpeğe çarpmamak için duran araca, arkadan gelen araç çaptı!