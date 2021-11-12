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Köpeğe çarpınca duran otomobile TIR çarptı: 3 yaralı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde köpeğe çarpınca duran otomobile arkadan gelen TIR çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı. Yaralı köpek ise belediye ekipleri tarafından alınarak hayvan barınağına götürüldü.

12.11.2021 - 10:00 | | Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), (DHA)
Köpeğe çarpınca duran otomobile TIR çarptı: 3 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Nusaybin ilçesi Girmeli Mahallesi Uluslararası İpek Yolu'nda meydana geldi. Cizre'den Nusaybin'e giden Osman Erel, yönetimindeki otomobille köpeğe çarpınca durdu. Bu sırada arkadan gelen İsmail Süer idaresindeki bulgur yüklü TIR, otomobile çarptı. Yoldan çıkan TIR devrildi.

Köpeğe çarpınca duran otomobile TIR çarptı: 3 yaralı

Kazada otomobil sürücüsü ile yanındaki 2 kişi yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı köpek de belediye ekipleri tarafından alınarak hayvan barınağına götürüldü.

Köpeğe çarpınca duran otomobile TIR çarptı: 3 yaralı

Kaza nedeniyle kapanan karayolu, yaklaşık 3 saat sonra araçların kaldırılması ile yeniden ulaşıma açıldı.

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