Konya'da korkutan deprem! AFAD duyurdu
Konya'da merkez üssü Selçuklu ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kent genelinde hissedildiği belirtilen depremde ilk bilgilere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
02.10.2024 - 07:06 | | DHA
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 00.54’te merkez üssü Konya’nın Selçuklu ilçesinde Riçhter ölçeğine göre 3,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Zeminden 7 kilometre derinlikte meydana gelen deprem kent genelinde hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi olumsuzluğa rastlanılmadığı belirtildi.