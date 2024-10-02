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Konya'da korkutan deprem! AFAD duyurdu

Konya'da merkez üssü Selçuklu ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kent genelinde hissedildiği belirtilen depremde ilk bilgilere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

02.10.2024 - 07:06 | | DHA
Konya'da korkutan deprem! AFAD duyurdu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 00.54’te merkez üssü Konya’nın Selçuklu ilçesinde Riçhter ölçeğine göre 3,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Zeminden 7 kilometre derinlikte meydana gelen deprem kent genelinde hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi olumsuzluğa rastlanılmadığı belirtildi.

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