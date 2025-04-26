Konya'da korkutan deprem!

Türkiye sarsılmaya devam ediyor. 26 Nisan Cumartesi sabah saatlerinde bu kez Konya'da deprem oldu. Cihanbeyli ilçesinde saat 07:16'da meydana gelen sarsıntı ilçe halkını korkuttu. Peki Konya deprem büyüklüğü kaç oldu?
Konya'da meydana gelen deprem ilçe sakinlerini korkuttu. 26 Nisan Cumartesi sabah 07:16'da Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde meydana gelen depremin büyüklüğü 3.9 olarak ölçüldü.
Kandilli verilerine göre Konya'da 26 Nisan 2025 sabahı meydana gelen deprem yerin 5.7 km derinlikte meydana geldi.