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Konya'da korkutan deprem!

26.04.2025 - 07:31Güncellenme Tarihi:
Konya'da korkutan deprem!

Türkiye sarsılmaya devam ediyor. 26 Nisan Cumartesi sabah saatlerinde bu kez Konya'da deprem oldu. Cihanbeyli ilçesinde saat 07:16'da meydana gelen sarsıntı ilçe halkını korkuttu. Peki Konya deprem büyüklüğü kaç oldu?

Konya'da meydana gelen deprem ilçe sakinlerini korkuttu. 26 Nisan Cumartesi sabah 07:16'da Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde meydana gelen depremin büyüklüğü 3.9 olarak ölçüldü.

Kandilli verilerine göre Konya'da 26 Nisan 2025 sabahı meydana gelen deprem yerin 5.7 km derinlikte meydana geldi.

Konyada korkutan deprem

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