Konya'da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Kaza, Beyşehir-Isparta karayolunun Hüyük ilçesi Göçeri Mahallesi kavşağında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Beyşehir yönüne seyir halinde olan E.B. (46) idaresindeki 01 DAV 12 plakalı hafif ticari araç ile A.V.K. (38) yönetimindeki 15 AZE 056 plakalı otomobil kavşağında çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle hafif ticari araç devrilerek yan yatarken, otomobil ise refüje çıkarak durabildi. Kaza ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif ticari araçta bulunan sürücünün oğlu 13 yaşındaki Berat Bozkurt olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü E.B., N.B., S.B. ve E.L.B. ile otomobil sürücüsü A.V.K. yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Beyşehir ve Hüyük Devlet Hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.