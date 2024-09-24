Konya Beyşehir'de cipslik patates üretim alanlarında hasat başladı

Konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada, çiftçilerle sahada buluşan ekiplerin yürüttüğü kontrolleri esnasında karantinaya tabi hastalık etmenleri yönünden incelemelerde bulunduğu aktarıldı. Açıklamada, çiftçilerle bilgi alışverişinde bulunulurken patates hastalık zararlıları konularında bilgilendirmeler yapıldığı belirtilerek, üreticilerin bitkisel üretim hakkında İlçe Müdürlüğünden teknik destek alabileceği de hatırlatıldı.

Beyşehir’de yaklaşık 3 bin dekarlık alanda cipslik patates üretimi yapılırken, ortalama dekara 4,5-5 ton verim öngörülüyor.