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Konya- Antalya yolunda ulaşıma 'kar' engeli

Konya'yı Antalya'ya bağlayan kara yolunda, yoğun kar yağışı etkili oluyor. Polis, Seydişehir ilçesinden Antalya yönüne gidecek sürücülerin geçişine izin vermiyor.

22.01.2022 - 17:42 | | Ali SAYLAK/ KONYA, (DHA)
Konya- Antalya yolunda ulaşıma 'kar' engeli

İç Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayan Konya-Antalya kara yolunda, 1825 metre rakıma sahip Alacabel mevkisinde, sabaha karşı başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Bölgede kar kalınlığı, 1 metreye ulaştı. Seydişehir ilçesi çıkışında önlem alan polis, sürücülerin Antalya yönüne geçişine izin vermiyor. Karayolları ekipleri ise bölgede kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

AKSEKİ KAVŞAĞINDA ARAÇ KUYRUĞU

Antalya'nın Akseki ilçesi ile Konya'nın Seydişehir ilçesi arasında yer alan, 1825 rakımlı Alacabel mevkisinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Akseki-Seydişehir yolu, saat 15.00 sıralarında ulaşıma kapandı.

Karayolları ekipleri, yolda tuzlama ve kürüme çalışması başlattı. Trafik ekipleri de Alacabel mevkisine 40 kilometre uzaklıktaki Akseki kavşağından sürücülerin, Konya yönüne ilerlemesine izin vermedi.

Ekipler, sürücülere yakındaki dinlenme tesislerine gitmeleri yönünde tavsiyede bulundu. Akseki kavşağında kar temizleme çalışmasının tamamlanmasını bekleyen sürücüler, uzun araç kuyruğu oluşturdu. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de Yarpuz Mahallesi'nde araçlarında bekleyen sürücülere gıda desteğinde bulundu.

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