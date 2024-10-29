GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri Kocatepe camisinin gölgesinde ahlaka aykırı görüntüler

Kocatepe camisinin gölgesinde ahlaka aykırı görüntüler

Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Kocatepe Camisi'nin hemen yanında bir çift ahlaka aykırı görüntüler ortaya koydu. Çiftin rahat tavırları ise pes dedirtti.

29.10.2024 - 15:05 | | İHA
Kocatepe camisinin gölgesinde ahlaka aykırı görüntüler

Başkentin simge yapılarından Kocatepe Cami'de şimdiye kadar görülmemiş bir olay yaşandı. Caminin hemen yanında, yayaların geçiş noktasında kadın ve erkek oluşan bir çift ahlaka aykırı görüntüler sergiledi. Çifti gören vatandaşlar şaşkınlık yaşadı. Etraftaki araçlar ve yayaları umursamayan çiftin rahat tavırları ise pes dedirtti.

GÜNCEL HABERLER

Tüm yurdu Cumhuriyet coşkusu sardı! Her yer kırmızı- beyaza büründü

Tüm yurdu Cumhuriyet coşkusu sardı! Her yer kırmızı- beyaza büründü

Narin Güran'ın ağabeyi Baran Güran, Kanal D'ye konuştu! Annesinin “gizlice kan aldırdığı” iddialarını cevapladı

Narin Güran'ın ağabeyi Baran Güran, Kanal D'ye konuştu! Annesinin “gizlice kan aldırdığı” iddialarını cevapladı

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: En kötüsü geride kaldı, enflasyon düşüyor

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: En kötüsü geride kaldı, enflasyon düşüyor