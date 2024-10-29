Kocatepe camisinin gölgesinde ahlaka aykırı görüntüler

Başkentin simge yapılarından Kocatepe Cami'de şimdiye kadar görülmemiş bir olay yaşandı. Caminin hemen yanında, yayaların geçiş noktasında kadın ve erkek oluşan bir çift ahlaka aykırı görüntüler sergiledi. Çifti gören vatandaşlar şaşkınlık yaşadı. Etraftaki araçlar ve yayaları umursamayan çiftin rahat tavırları ise pes dedirtti.