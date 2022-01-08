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Kocaeli'nde iş yerine yapılan baskında binlerce kaçak makaron ele geçirildi

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir iş yerinde polis ekiplerince yapılan operasyonla binlerce gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken konuya ilişkin 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

08.01.2022 - 02:01 |
Kocaeli'nde iş yerine yapılan baskında binlerce kaçak makaron ele geçirildi

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünce kaçakçılığın men ve takibine yönelik çalışma başlatıldı. Ekipler, Gölcük ilçesinde bulunan bir iş yerine operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında yapılan aramada; 12 bin 800 adet gümrük kaçağı içi boş makaron, 6 bin adet içi tütün doldurulmuş makaron, 30 kilogram kıyılmış tütün, 2 adet sigara sarma makinesi, 1 adet komprasör ele geçirildi. Konuya ilişkin ise 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

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