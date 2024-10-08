Kocaeli'nde boş araziler tarıma kazandırılıyor

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt tarafından geçtiğimiz yıl başlatılan kırsal alandaki boş arazileri tarıma kazandırma çalışmaları bu yıl da devam ettiriliyor. Geçtiğimiz yıl da Körfez'de köyler bölgesindeki belediyeye ait arazilere buğday ekimi gerçekleştirilmiş ve 780 kilo un elde edilmişti. Elde edilen un da 5'er kiloluk paketler halinde ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmıştı.

Bu yıl da aynı arazilere buğday ekimi için çalışmalar başlatıldı. Gübre yerine geçtiğimiz yıl kullanılan ve verimli olan; pazar atıkları ve budanan dallardan elde edilen kompostun serildiği arazide Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri çalışma gerçekleştirdi. Kompost gübre seriminin gerçekleşmesiyle birlikte ilerleyen günlerde de buğday ekimi gerçekleştirilecek.