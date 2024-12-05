GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri Kocaeli'nde balıkçıların ağlarına elleri ve ayakları bağlı erkek cesedi takıldı

Kocaeli'nde balıkçıların ağlarına elleri ve ayakları bağlı erkek cesedi takıldı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde balıkçıların ağına elleri ve ayakları bağlı erkek cesedi takıldı. Deniz polisleri tarafından sudan çıkarılan ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

05.12.2024 - 14:36 | | Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)
Kocaeli'nde balıkçıların ağlarına elleri ve ayakları bağlı erkek cesedi takıldı

Olay, İzmit Körfezi Ömer Türkçakal Bulvarı açıklarında meydana geldi. Körfez’de avlanmaya çıkan balıkçı teknesinin ağlarına ceset takıldı. Balıkçıların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kocaelinde balıkçıların ağlarına elleri ve ayakları bağlı erkek cesedi takıldı

50-60 YAŞLARINDA BİR ERKEĞE AİT OLDUĞU BELİRLENDİ

Ceset, deniz polisleri tarafından çıkarıldı. Elleri ve ayakları bağlı olan cesedin 50-60 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu belirlendi. Ceset, incelemenin ardından kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kocaelinde balıkçıların ağlarına elleri ve ayakları bağlı erkek cesedi takıldı

GÜNCEL HABERLER

Rejim karşıtı silahlı gruplar Hama kent merkezinin iç kesimlerine vardı

Rejim karşıtı silahlı gruplar Hama kent merkezinin iç kesimlerine vardı

Kapadokya'da peribacası çöktü!

Kapadokya'da peribacası çöktü!

Narin Güran davasında çok önemli bir isim ilk kez canlı yayındaydı! Nevzat Bahtiyar ifadesini neden değiştirdi? Güran ailesi neden Bahtiyar’ı suçluyor?

Narin Güran davasında çok önemli bir isim ilk kez canlı yayındaydı! Nevzat Bahtiyar ifadesini neden değiştirdi? Güran ailesi neden Bahtiyar’ı suçluyor?