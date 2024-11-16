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Kocaeli'de ucuz altın kuyruğu! Fiyatı duyan kuyumcuya koştu

Kocaeli'de farklı kuyumculardan 150 lira daha uygun fiyatla altın satan kuyumcu dükkanına, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

16.11.2024 - 07:54 |
Kocaeli'de ucuz altın kuyruğu! Fiyatı duyan kuyumcuya koştu

Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki Fethiye Caddesi'nde bulunan bir kuyumcu dükkanında akşam saatlerinde büyük bir yoğunluk yaşandı. Altın fiyatlarının düşmesinin ardından, bölgedeki kuyumcu esnafı, rakiplerinden yaklaşık 150 lira daha uygun fiyatla altın satışına başladı.

KUYUMCU ÖNÜNDE KUYRUK OLUŞTU

Bu haber kısa sürede yayıldı ve kuyumcu dükkanı, müşteri akınına uğradı. Yağmurlu havaya rağmen, vatandaşlar kuyumcu dükkanının önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Kocaelide ucuz altın kuyruğu Fiyatı duyan kuyumcuya koştu

"ALTINI NEREDEYSE BEDAVAYA VERİYORLAR"

Yağmur altında sırada bekleyen Rıdvan Oğuz, şunları söyledi:

"Eşim için altın almaya geldik. Fiyatlar da oldukça uygun. Altını neredeyse bedava veriyorlar. Diğer kuyumculardan gram başına 150-155 lira daha ucuz. Bu fırsatı kaçırmak istemedik, sıra beklemeye değer."

Kocaelide ucuz altın kuyruğu Fiyatı duyan kuyumcuya koştu

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