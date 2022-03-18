Kocaeli Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, yabancÄ± uyruklu 12 kiÅŸinin PKK/KCK-PYD/YPG terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ iÃ§erisinde, eylem ve faaliyetlerde bulunduklarÄ±nÄ± tespit etti. BugÃ¼n dÃ¼zenlenen eÅŸ zamanlÄ± operasyonla 12 ÅŸÃ¼pheliÂ gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. YapÄ±lan aramalarda Ã§ok sayÄ±da dijital materyale el konulurken, soruÅŸturma devam ediyor.