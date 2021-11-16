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Kocaeli'de PKK operasyonu, 4 kişi tutuklandı!

Kocaeli'de, polisin MİT ile koordineli yaptığı operasyonda Fransada PKK/KCK terör örgütüne maddi yardımda bulunan 1 kişi ile PKK/KCKnın Suriye yapılanması YPG üyesi 3 kişi yakalandı. Adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı.

16.11.2021 - 19:44 | | Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA)
Kocaeli'de PKK operasyonu, 4 kişi tutuklandı!

Kocaeli Emniyet Müdürlüğünün MİT ile koordineli yürüttüğü operasyonda, Fransa'da PKK/KCK terör örgütüne maddi yardımda bulunduğu ve örgüt adına faaliyetlere katıldığı belirlenen 1 şüpheli, Derince ilçesinde yapılan operasyonla gözaltına alındı. Polis ekiplerinin yürüttüğü soruşturmada ise PKK/KCK terör örgütünün Suriye yapılanması YPG içerisinde faaliyet gösterdikleri ve Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 3 şüphelinin de Kocaeli'de olduğu belirlendi. 3 yabancı uyruklu kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 4 kişi tutuklandı. 

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