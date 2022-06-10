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Kocaeli'de öğrencisini darp eden öğretmene soruşturma

Kocaeli'de 17 yaşındaki öğrencisini darp eden öğretmen hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

10.06.2022 - 13:02 |
Kocaeli'de öğrencisini darp eden öğretmene soruşturma

Geçtiğimiz günlerde İzmit Mesleki Eğitim Merkezi'ndeki sınıfta çekilen görüntüler tepki çekmişti.

Makine bölümünde eğitim alan ve haftada bir gün giden 17 yaşındaki M.H.Y., öğretmeni C.D. tarafından darp edilmiş ve bu şiddet anları başka bir öğrenci tarafından cep telefonuyla kaydedilmişti.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın öğretmen hakkında soruşturma başlattığı öğrenildi.

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