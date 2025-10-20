Kocaeli'de mesire alanındaki şadırvanı tahrip ettiler

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Kocaeli’nin Derince ilçesindeki Çınarlıdere Mesire Alanı’nda bulunan şadırvan, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından tahrip edildi.

Musluklar yerinden sökülürken, lavabolara da zarar verildiği görüldü.

Kırılan musluklardan çıkan su dakikalarca boşa aktı. Vatandaşlar durumu yetkililere bildirirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

