GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemKocaeli’de geri dönüşüm fabrikasında yangın
HaberlerGündem Haberleri Kocaeli’de geri dönüşüm fabrikasında yangın
ABONE OL

Kocaeli’de geri dönüşüm fabrikasında yangın

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bulunan geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın panik oluşturdu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangın havadan da görüntülendi.

01.02.2022 - 07:11 | | İHA
Kocaeli’de geri dönüşüm fabrikasında yangın

Yangın, Kartepe ilçesi Ertuğrul Gazi Mahallesi üzerinde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında çıktı. Henüz bilinmeyen sebepten dolayı çıkan yangının fark edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Panik oluşturan yangın, ekiplerin kısa sürede ettiği müdahale neticesinde daha fazla büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. İtfaiyenin yangına müdahalesi havadan da görüntülendi.

GÜNCEL HABERLER

Altın fiyatlarında yeni gelişme! Gelen haber altını destekledi! Peş peşe açıklamalar! Terse döndü! Gram altın...

Altın fiyatlarında yeni gelişme! Gelen haber altını destekledi! Peş peşe açıklamalar! Terse döndü! Gram altın...

Kahve fiyatlarına yüzde 50 zam geldi! 140 lira...

Kahve fiyatlarına yüzde 50 zam geldi! 140 lira...

Covid aşısı zorunluluğu başladı! Avusturya'da yasa bugün yürürlüğe girdi

Covid aşısı zorunluluğu başladı! Avusturya'da yasa bugün yürürlüğe girdi

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Diyanet mülakat sonuçları açıklandı mı? 7 bin 800 sözleşmeli personel alımı sınav sonuçları 2022!

Diyanet mülakat sonuçları açıklandı mı? 7 bin 800 sözleşmeli personel alımı sınav sonuçları 2022!

Sıradaki Haber
Altın fiyatlarında yeni gelişme! Gelen haber altını destekledi! Peş peşe açıklamalar! Terse döndü! Gram altın...

Altın fiyatlarında yeni gelişme! Gelen haber altını destekledi! Peş peşe açıklamalar! Terse döndü! Gram altın...

Sıradaki Haber
Covid aşısı zorunluluğu başladı! Avusturya'da yasa bugün yürürlüğe girdi

Covid aşısı zorunluluğu başladı! Avusturya'da yasa bugün yürürlüğe girdi

Sıradaki Haber
İstanbul’a meteor mu düştü, meteor nereye düştü? Yeşil ışık saçan göktaşı Türkiye’ye düştü iddiası! Göktaşı nereye düştü?

İstanbul’a meteor mu düştü, meteor nereye düştü? Yeşil ışık saçan göktaşı Türkiye’ye düştü iddiası! Göktaşı nereye düştü?

Sıradaki Haber