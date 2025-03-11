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Kocaeli'de bir ilk! Kadınlara müjde: Gün evi yapılıyor

11.03.2025 - 10:36Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Kocaeli'de bir ilk! Kadınlara müjde: Gün evi yapılıyor

Başiskele'ye kadınlar için gün evi kazandırılıyor. Kocaeli'de ilk olma özelliği taşıyan gün evi, 100 metrekare toplam alandan oluşacak.

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü'nün de kısa bir süre önce müjdesini verdiği Başiskele Kadın El Emeği Mağazası ve Gün Evi Projesi'nin yapımına Körfez Mahallesi Mahmut Çavuş Caddesi üzerinde başlandı.

Alışveriş merkezindeki BAŞKEM Mağazası'nın ikinci şubesi olacak yeni Kadın El Emeği Mağazası, özellikle ilçe sakini kadınların daha geniş ve ferah bir ortamda bir araya gelebileceği gün evi ile birlikte hizmet verecek

Kocaeli'de ilk olma özelliği taşıyan gün evi, 100 metrekare toplam alandan oluşacak ve içerisinde mutfak, mescit ve tuvaletler yer alacak. Projenin mağaza kısmı ise 120 metrekare alandan oluşacak.

 

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