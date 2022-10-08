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GündemKoca'dan, İntörn Doktorlar ve Diş Hekimliği 5'inci sınıf öğrencileri için 'ücret' açıklaması
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Koca'dan, İntörn Doktorlar ve Diş Hekimliği 5'inci sınıf öğrencileri için 'ücret' açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İntörn Doktorlar ve Diş Hekimliği 5'inci sınıf öğrencilerine yapılan ödemelerin asgari ücret düzeyine çıkarılmasını ilişkin yasa teklifinin Meclis'e sunulduğunu açıkladı.

08.10.2022 - 01:23 | | ANKARA, (DHA)
Koca'dan, İntörn Doktorlar ve Diş Hekimliği 5'inci sınıf öğrencileri için 'ücret' açıklaması

Bakan Koca, konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"İntörn Doktorlar ile Diş Hekimliği beşinci sınıf öğrencilerinin aylık ödemelerinin net asgari ücret seviyesine çıkarılmasını içeren torba yasa teklifi Meclis'e sunuldu. İyi haberi sabaha kalmadan siz de arkadaşlarınıza verin."

Kocadan, İntörn Doktorlar ve Diş Hekimliği 5inci sınıf öğrencileri için ücret açıklaması

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