KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: Güney Kıbrıs'ın silahlanmaya yönelik bir bütçesi yok

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) bu sabah 2023 mali yılı için Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) yönelik silah ambargosunu kaldırdığını duyurdu. CNN Türk yayınına katılan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ABD'nin GKRY'ye yönelik silah ambargosunu kaldırmasına ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin silah alabilecek bir gücü yok. Bu silah ambargosunun kaldırılması meselesi GKRY'nin Rusya'ya yönelik atılan adımların bir mükafatı olabilir" diye konuştu. (Milliyet)