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Kızılay’dan afetzedelere yönelik psikososyal destek

Kahramanmaraş depreminin ardından Kızılay, 7 ilde toplam 55 bin 813 afetzedeye psikososyal destek sağladığını duyurdu.

07.03.2023 - 16:13 | | DHA
Kızılay’dan afetzedelere yönelik psikososyal destek

Kızılay, sahada çalışan 5 bine yakın profesyonel ve gönüllüleri arasında yer alan psikolog, psikolojik danışmanlık ve rehberlik uzmanları ile sosyal hizmet uzmanlarından oluşturduğu ekiplerle afet bölgesinde çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı.

12 PSİKOSOSYAL DESTEK ÇADIRI

Adıyaman’da 3, Gaziantep’te 2, Hatay’da 1, İskenderun’da 1, Kahramanmaraş’ta 3, Malatya’da 1 ve Osmaniye’de 1 olmak üzere 12 psikososyal destek çadırı oluşturan Kızılay, afetzedelerle psikolojik ilk yardım görüşmeleri, gerçekleştiriyor.

2 mobil destek çadırını da Hatay ve İskenderun’a konumlandıran Kızılay, 2 mobil çocuk dostu alanı da Adıyaman ve Kahramanmaraş’ta afetzedelerin hizmetine sundu.

Kızılay’ın Psikososyal destek ekipleri mobil ve sabit noktalarda afetzedelere yönelik grup çalışmaları, ihtiyaç halinde uzman klinik görüşmeleri ve psikolojik ilk yardım görüşmeleri, gerçekleştiriyor.

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